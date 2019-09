Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Im Kantpark mit Heroin erwischt

Duisburg (ots)

Vier Polizisten haben am Mittwoch (11. September, 10:20 Uhr) bei einer "Kantparkstreife" einen Mann mit Heroin erwischt. Der 48-Jährige hatte die Drogen in einer kleinen Dose in der Hand gehalten, jedoch Anblick der Beamten fallen gelassen. Diese würde gar nicht ihm gehören, erklärte er den Ordnungshütern. Die Ausrede nutzte nichts. Die Polizisten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen den Duisburger zur Vernehmung mit zur Wache. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels auseinandersetzen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell