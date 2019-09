Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Pkw kommt von Fahrbahn ab

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr gestern gegen 20:30 Uhr über die K 22 von Dannstadt-Schauernheim nach Böhl-Iggelheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts in den Grünstreifen, streifte zwei Bäume und kam anschließend in einem Feld zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie erlitte eine Prellung im Bereich des Oberkörpers und ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

