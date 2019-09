Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Weitere Anrufe durch falschen Polizeibeamten (18/1909)

Speyer (ots)

19.09.2019, 19:35 - 22:35 Uhr

Bereits am Mittwoch kam es in den Abendstunden zu insgesamt sechs Anrufen bei Bürgern aus Speyer, bei denen sich der Anrufer wahrheitswidrig als Polizeibeamter ausgegeben hatte (Pressebericht vom 19.09.2019). Am Donnerstag erfolgten in der Zeit zwischen 19:35 - 22:35 Uhr weitere elf Anrufe dieser/ähnlicher Art bei Privatpersonen aus Speyer. Ein Vermögensschaden ist auch den am Donnerstag angerufenen Personen bislang nicht entstanden, da sie rechtzeitig Zweifel an den Angaben des Anrufers hegten und das Gespräch beendeten. Auch am Donnerstag war die Telefonnummer des Anrufers unterdrückt, so dass eine Rückverfolgung des Anrufs nicht möglich war.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell