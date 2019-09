Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Sachbeschädigungen an Pkw's-

Frankethal (ots)

In der Zeit von 19.09.2019, 20.00 Uhr, bis 20.09.2019, 12.00 Uhr, wird im Bereich des Röntgenplatzes die Fahrertür eines Audi A3 mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeitgleich kommt es ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Gutenbergstraße. Hier zerkratzen unbekannte Täter die Beifahrerseite eines grauen Renaults mit einem unbekannten Gegenstand und verursachen einen Schaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Täterhinweise gibt es in beiden Fällen keine.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

