Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automatenaufbruch

Ahaus (ots)

Auf Zigaretten und Bargeld abgesehen hatten es am Donnerstag Unbekannte in Ahaus. Die Täter brachen den Zigarettenautomaten an der Straße Hof zum Ahaus auf. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unklar. Der entstandene Schaden liegt etwa bei 250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell