Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallfucht

Stadtlohn (ots)

Einen Schaden von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag an einem geparkten Auto in Stadtlohn verursacht. Der weiße Opel Corsa stand zwischen 09.30 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Kapellenweg. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

