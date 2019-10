Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrerin eines Krankenfahrstuhls verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 83-jährige Krankenstuhlfahrerin am Donnerstag in Vreden erlitten. Gegen 17.00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Scooter die Moorbachstraße in Richtung Wüllener Straße. Beim Rechtsabbiegen auf den Radweg in Richtung Stadtgebiet kam ihr Fahrzeug auf Laub ins Schlingern, rutschte in den Straßengraben und fiel auf sie. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Schwerverletze in ein Krankenhaus.

