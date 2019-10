Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer im Freibad

Gronau (ots)

Randaliert haben Unbekannte am Donnerstagabend in Gronau. Die Täter waren gegen 21.20 Uhr ins Freibad an der Brändströmstraße eingedrungen, hatten einen Sonnenschirm angezündet und Stühle und eine Hängevase aus der Anlage auf einen Gehweg sowie in einen Wassergraben geworfen. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt, die die Flammen löschte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

