Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen angefahren

Borken (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Donnerstag in Borken auf eine Autofahrerin: Als sie zu ihrem silberfarbenen Ford Fiesta zurückkehrte, entdeckte sie daran einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Wagen hatte zwischen 06.50 Uhr und 08.45 Uhr am Zwei-Linden-Weg gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

