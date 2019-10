Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit Radfahrer und Fußgänger

Ahaus (ots)

Zwei Verletzte stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag in Ahaus dar. Gegen 18.45 Uhr hat ein 31-jähriger Fußgänger den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Heek überquert. Hierbei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Ein Krankenwagen brachte die schwerverletzte 50-jährige Ahauserin in ein Krankenhaus. Der Ahauser zog sich leichte Verletzungen zu.

