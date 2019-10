Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Scheibe eingeschlagen und Navigationsgerät gestohlen

Dissen (ots)

Im Industriegebiet machten sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch an einem Lkw zu schaffen. Der oder die Täter schlugen in der Straße Am Wischkamp zwischen 18.30 Uhr (Dienstag) und 07 Uhr (Mittwoch) die Scheibe der Beifahrerseite ein und stahlen aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät und eine Kamera. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugen, die im Bereich Am Wischkamp/Kampweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Tel. 05421/921390.

