Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Duisburg (ots)

Weil ein Mann (28) auf offener Straße eine Frau (39) geschlagen haben soll, fuhr am Samstag (9. März) ein Streifenwagen um 23:45 Uhr zur Börsenstraße. Als die Beamten den Duisburger zur Rede stellten, konnten sie beobachten, wie er der 39-Jährigen heimlich eine Plastiktüte übergeben wollte. Als sie ihn aufforderten, die Tüte fallen zu lassen, baute er sich aggressiv gegenüber den Beamten auf. Sie legten ihm daraufhin Handschellen an und brachten ihn, weil er keinen Ausweis dabei hatte zur Wache. In der Tüte konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Duisburg daher die Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers an. Dort konnten Kripobeamte weitere Betäubungsmittel, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial auffinden. Der Festgenommene wurde am Sonntag (10. März) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell