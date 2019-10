Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/BAB 33 - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hilter/BAB 33 (ots)

Bei einem Unfall auf der A 33 in Richtung Diepholz, zwischen den Anschlussstellen Dissen/Bad Rothenfelde und Hilter, wurde am Mittwochmittag ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer befand sich gegen 13.45 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich auf den Anhänger eines vorausfahrenden Lkw prallte. Der 28-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die A 33 ist in Richtung Diepholz aktuell nur einspurig befahrbar.

