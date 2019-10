Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Unbekannte stehlen E-Bike

Fürstenau (ots)

Am Schloßplatz geriet am Mittwochmorgen ein graues E-Bike der Marke Stevens, Modell E-Courier Luxe, ins Visier von Dieben. Das Damenrad stand unter dem dortigen Torbogen, als sich der oder die Täter zwischen 07.30 und 12.15 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das E-Bike mitnahmen. An dem Lenker des Damenrades befanden sich eine abschließbare Tasche und ein Rückspiegel. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/95950.

