Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Mannheim-Lindenhof (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Lindenhof. Eine 24-jährige Frau war kurz nach 13 Uhr mit ihrem Opel auf der Südtangente (B 36) in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der der Einmündung zur Landteilstraße missachtete sie das Rotlicht der Linksabbiegerampel und stieß im Einmündungsbereich mit einem 39-jährigen Motorroller-Fahrer zusammen, der von der Landteilstraße auf die Südtangente einbog. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen an den Beinen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

