Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Plane aufgeschlitzt - Wurden Täter gestört ? Polizei Sinsheim ermittelt und sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Plane eines Sattelzugs, der in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Neulandstraße geparkt war, schlitzten bislang unbekannte Täter auf. Der Auflieger war mit über 500 Reifen beladen. Als der Fahrer am Donnerstagfrüh gegen 6 Uhr losfahren wollte, stellte er die Beschädigungen fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Da - bisherigen Feststellungen nach - keine Reifen entwendet wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Täter möglicherweise bei ihrer Tatausübung gestört wurden und ohne Beute abgezogen sind.

Abgestellt war der Sattelzug zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

