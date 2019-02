Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in der Werderstraße - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in der Werderstraße brachial ein. Im Innern des Hauses wurden sämtliche Räume und auch Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Angaben der Geschädigten zufolge erbeuteten die Täter vier Tissot-Uhren sowie ein Samsung-Laptop im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Den Sachschaden an der Türe beziffert die Polizei ebenfalls mit mehreren hundert Euro.

Einbruchszeit war Mittwoch zwischen 16.30 und 17.30 Uhr.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

