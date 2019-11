Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Motorradfahrer verletzte sich schwer

Glandorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Bremer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer erheblich verletzte. Der 57-jährige Mann war gegen 15.35 Uhr in Richtung NRW unterwegs, als plötzlich ein Traktor von einem auf der linken Seite befindlichen Acker auf den Bremer Weg in Richtung Kattenvenner Straße abbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Schlepper zu vermeiden, wich der Glandorfer mit seinem Motorrad nach rechts auf den Grünstreifen auf, stürzte dort und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Biker ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

