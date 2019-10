Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann zeigte sich Passanten in unsittlicher Weise - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Vor einem Lebensmittelmarkt im westlichen Bereich der Kaiserstraße zeigte sich am Samstagabend gegen 19.00 Uhr ein alkoholisierter 67-jähriger Mann Passanten und Kunden des Lebensmittelmarktes gegenüber mit geöffneter Hose deutlich sichtbar in unsittlicher Weise. Die hinzugerufen Polizei konnte den Mann aufgrund eines Zeugenhinweises im Bereich der Leopoldstraße kurz darauf festnehmen. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalles. Diese werden gebten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Tel.: 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Rüdiger Flaig, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell