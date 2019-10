Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim, Wohnungsbrand wegen techn. Defekts

Pforzheim (ots)

Am 18.10.2019, gg. 17:40 Uhr, wurde durch die ILS Pforzheim ein Brand in Pforzheim, Maximilianstraße 171 gemeldet . Nach ersten Ermittlungen war eine Matratze durch die darüber liegende Heizdecke in Brand geraten. Nachbarn hatten, nachdem der Rauchmelder ausgelöst hatte, die Türe eingetreten und die beiden Personen in der verrauchten Wohnung angetroffen. Der 77-jährige Wohnungsinhaber wurde durch Rauchgas lebensgefährlich verletzt, seine 80-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt . Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber, seine Frau mit dem RTW in Krankenhäuser verbracht. Beide Nachbarn erlitten leichte Rauchgasverletzungen und wurden ebenfalls im Krankenhaus aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

