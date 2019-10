Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Niefern-Öschelbronn - Fahndung nach vermisster 15-Jähriger

Niefern-Öschelbronn (ots)

Seit dem 07. Juli 2019 wird die 15 Jahre alte Michelle Alessi vermisst. Sie war bis dahin in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Niefern-Öschelbronn untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hält sich die Jugendliche verborgen und ist in der Zwischenzeit mehrfach im Raum Stuttgart, Pforzheim oder Calw gesehen worden. Letztmalig war sie am 13. Oktober 2019 in Stuttgart. Aufgrund ihres Alters ist eine Gefährdung ihrer Person nicht auszuschließen.

Die Fahndung mit Hilfe eines Fotos steht im Internet unter folgendem Link zur Verfügung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-niefern-oeschelbronn-verrmisstenfall

Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

