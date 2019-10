Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Diebstahl

silberner Mitsubishi L200 Pickup entwendet

Uedem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (10. Oktober 2019, 18 Uhr) und Samstagnachmittag (12. Oktober 2019, 16 Uhr) entwendeten Unbekannte einen silbernen Mitsubishi L200 Pickup, der am Wellesweg abgestellt war. Der PKW mit dem amtlichen Kennzeichen GEL - LM 84 ist etwa zwei Jahre alt und mit einem Seitenauspuff an der linken Seite sowie einem verchromten Überrollbügel auf der Ladefläche ausgestattet. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

