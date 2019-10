Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld entwendet

Kleve (ots)

Am Samstag, 12.10.19, gegen 03.25 Uhr, wurde eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Erikastraße durch verdächtige Geräusche im Erdgeschoß geweckt. Daraufhin benachrichtigte sie die Polizei. Im Anschluß wurde festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen eines Terrassenfensters Zugang zur Wohnung verschafft hatten. Neben einer weiteren eingeschlagenen Fensterscheibe in einer Zwischentür wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter der Telefonnummer: 02821/5040.

