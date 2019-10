Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Sonntagmittag, 13.10.2019, bei Bonndorf zu, als er in einen entgegenkommenden Pkw rutschte. Gegen 15:30 Uhr war der 51 Jahre alte Motorradfahrer im Steinatal auf der L 170 in Richtung Bonndorf unterwegs, als er in einer Kurve zu schnell war. Er wurde hinausgetragen und stürzte. Er schlidderte in einen fast stehenden Mercedes-Benz. Der 70 Jahre alte Fahrer hatte voll gebremst, als er die Situation erkannte. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Die KTM des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell