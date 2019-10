Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Vermutlich zwei Aufbruchsversuche bei Autohaus

Freiburg (ots)

Gleich zwei Mal löste in der Nacht zum Samstag, 12.10.2019, die Alarmanlage eines Autohaues in Höchenschwand aus. Während bei der ersten Alarmauslösung nichts Verdächtiges festgestellt werden konnte, war bei der zweiten ein Aufbruchsversuch für den Alarm verantwortlich. Das erste Mal schlug die Alarmanlage kurz nach Mitternacht an, zum zweiten gegen 03:00 Uhr. Vermutlich hatten Unbekannte versucht, die Türe zum Reifenlager aufzudrücken. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet, verdächtige Beobachtungen zu melden.

