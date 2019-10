POL-FR: Pressemitteilungen Breisach

Polizeipräsidium Freiburg

Breisach - Verkehrskontrolle

Am Samstagmorgen, 12.10.2019 wurde in Breisach ein erheblich alkoholisierter PKW Fahrer festgestellt. Eine Atemalkoholkorntrolle ergab einen Wert von 1,61 %o. Der Führerschein des 50jährigen Fahrers wurde einbehalten. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Des Weiteren wurde einem 49jährigen Mann, welcher einen PKW samt Anhänger führte die Weiterfahrt untersagt, da er nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch in diesem Fall wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Breisach - Sachbeschädigung durch Flaschenwurf

Am Samstag, 12.10.2019 kam es zu einer Sachbeschädigung durch, vom Eckartsberg, geworfene Bierflaschen. Die Bewohnerin eines, sich in der Nähe befindlichen Hauses, meldete der Polizei, dass im Zeitraum zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr, Unbekannte die Flaschen auf das Dach ihres Hauses schleuderten. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Telefon 07667/911 70.

Breisach - Wasenweiler - Sexuelle Belästigungen

Samstagnacht 12.10 2019 wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr im Rahmen eines Oktoberfestes aufgrund eines aggressiven Gastes verständigt. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 29jährige Mann mehrere Frauen belästigt und betatscht hatte, weswegen er vom Security Personal des Festzeltes verwiesen wurde. Auf dem Vorplatz gingen weitere Belästigungen von dem Mann aus weswegen er durch die Sicherheitskräfte, welche er hierbei körperlich attackierte, vorläufig festgenommen und anschließend der Polizei übergeben wurde. Diese stellte einen erheblichen Atemalkoholwert von 2,81 Promille fest. Da die belästigten Frauen vor Ort nicht mehr ermittelt werden konnten wird auf diesem Wege gebeten, dass sie sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07667/911 70.

Breisach - Hochstetten - Diebstahl von hochwertigem Mountainbike

Am Sonntag, 13.10.2019 kam es im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 16.30 Uhr zu einem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes in Breisach - Hochstetten. Das gelbe Fahrrad der Marke Ghost im Wert von 9000 Euro wurde gewaltsam vom Heckträger eines, am Fahrbahnrand abgestellten PKW entwendet. Zeugen werden gebeten Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Polizei zu melden, Telefon 07667/911 70.

Breisach - Ihringen - Einsatz des Polizeihubschraubers

Im Rahmen der Suche nach einer vermissten Person kam in der Nacht von Sonntag, 13.10.2019 auf Montag, 14.10.2019 ein Hubschrauber der Polizei über Ihringen und Umgebung zum Einsatz.

