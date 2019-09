Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Exhibitionist

Rheine (ots)

An der Sonnenstraße hat sich am Sonntagabend (29.09.2019) ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Frau aus Rheine hatte die verdächtige Person gegen 21.00 Uhr bemerkt und sie daher angesprochen. Im nächsten Moment bemerkte die Geschädigte, dass sich der Unbekannte entblößt hatte. Als die Frau ankündigte, die Polizei zu informieren, lief der junge Mann, geschätzt Anfang 20 Jahre, in Richtung Osnabrücker Straße davon. Er war 170 bis 175 cm groß, schlank, hatte schwarze kurze Haare, einen schwarzen Kinnbart und trug eine dunkle Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Mann unter Telefon 05971/938-4215.

