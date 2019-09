Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonne gebrannt

Emsdetten (ots)

Anwohner der Gertrud-van-Dam-Straße haben in der Nacht zum Freitag (27.09.2019), um 04.20 Uhr, draußen Brandgeruch festgestellt. In der Nähe eines Mehrfamilienhauses sahen sie dann ein Feuer und alarmierten sofort die Feuerwehr. In einem etwa vier Meter von dem Gebäude entfernten Unterstand brannte eine Papiertonne in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Papiertonne ist vollkommen beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diesbezüglich können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Da nicht auszuschließen ist, dass unbekannte Personen das Müllbehältnis bzw. den Inhalt angezündet haben, suchen die Beamten nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell