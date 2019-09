POL-ST: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Sonntag,den 29.09.2019

Polizei Steinfurt

Trunkenheit im Straßenverkehr Altenberge, L874 Freitag, 27. September 2019, 16:27 Uhr

Der Polizei wurde ein Fahrzeug gemeldet, welches in starken Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei konnte den 49jährigen Fahrzeugführer anhalten. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, wie der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte. Durch die Polizeibeamten wurde der 49Jährige zur Polizeiwache nach Greven verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Rheine, Dorenkamp, Windhorststraße / Parkstraße Freitag, 27. September 2019, 22:30 Uhr

Ein 59jähriger Fahrer eines Sattelschleppers befuhr mit seinem Gespann die Parkstraße in Richtung Windhorststraße. Beim Abbiegevorgang auf die Windhorststraße streifte er mit dem Heck seines Sattelaufliegers einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. An diesem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Der 59jährige Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unverrichteter Dinge fort. Auf der Windhorststraße wollte er dann mit seinem Gespann auf den Elisabethplatz abbiegen. Auch bei diesem Abbiegevorgang streifte das Heck seines Sattelaufliegers einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Auch dieser wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Der 59Jährige setzte wiederum seine Fahrt fort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Die Ermittlungen der Polizei führten zur Feststellung des Lkw-Fahrers. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

