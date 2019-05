Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Umfangreiche Durchsuchungs- und Festnahmeaktion - Neun mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Stuttgart und Umgebung (ots)

Im Rahmen eines großangelegten Einsatzes haben knapp 700 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart in Kooperation mit den Polizeipräsidien Einsatz, Aalen, Ludwigsburg und Reutlingen sowie Feuerwehr und bereitgestellten Rettungskräften am Dienstagvormittag (07.05.2019) insgesamt 38 Wohn-, Büro- und Gastronomieobjekte in Stuttgart und den angrenzenden Landkreisen Böblingen, Esslingen und Waiblingen durchsucht. Dieser Aktion vorangegangen waren mehrmonatige, verdeckt geführte Ermittlungen der Kriminalpolizei und des Polizeipräsidiums Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Kokain und Marihuana, der Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Waffendelikten, die sich derzeit gegen 21 Beschuldigte richten, die großteils dem Umfeld der kurdisch dominierten Streetgangs zuzuordnen sind.

Bei der heutigen Aktion konnten sieben zwischen 22 und 29 Jahre alte Personen aufgrund bereits bestehender Haftbefehle festgenommen werden, wobei sich eine Person bereits in Haft befand. Die Haftbefehle wurden durch den zuständigen Haftrichter in Vollzug gesetzt und die Beschuldigten afghanischer, türkischer, syrischer und mazedonischer Staatsangehörigkeit in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Zwei weitere Beschuldigte russischer und deutscher Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen und sollen ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Ergebnis beschlagnahmten die Beamten bei den Durchsuchungen eine größere Menge Kokain, Marihuana, zwei scharfe Schusswaffen mit Munition sowie weitere Bewaffnungsgegenstände und Pyrotechnik, größere Mengen an Bargeld, diverse hochwertige Armbanduhren und einen Koffer mit Gold von bislang unbekanntem Wert.

Die Ermittlungen dauern an und sind bereits jetzt ein erfolgreicher Schlag gegen die zumeist im Bereich der Organisierten Kriminalität agierenden Streetgangs.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell