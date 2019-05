Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büros eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (04.05.2019) und Montag (06.05.2019) in Büros in Stuttgart-Süd und Stuttgart-Feuerbach eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Samstag (04.05.2019) gegen 13.15 Uhr und Sonntag (05.05.2019) gegen 01.30 Uhr in ein Büro an der Stuttgarter Straße. Sie schlugen ein Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Einen Tresor, den sie fanden, brachen sie auf und erbeuteten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Sonntag (05.05.2019) gegen 19.30 Uhr und Montag (06.05.2019) gegen 08.00 Uhr an der Heusteigstraße. Die Täter drangen über den Haupteingang gewaltsam in das Büro ein, durchsuchten alle Räume und stahlen zwei Laptops und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter +4971189903800 und des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter +4971189903300 entgegen.

