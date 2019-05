Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (06.05.2019) an der Kreuzung Schloß-/Büchsenstraße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mann war gegen 13.50 Uhr mit seinem Mini Cooper auf der Schloßstraße in Richtung Planietunnel unterwegs und wollte an der Kreuzung Büchsenstraße nach links Richtung Hegelplatz abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 58 Jahre alten Smart-Fahrer. Der 58-Jährige, der auf der Schlossstraße in Richtung Berliner Platz fuhr, erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zur Ampelschaltung machten, bittet die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 um Zeugenhinweise.

