Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (04.05.2019) einen 62 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Kosmetikartikel gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 18.45 Uhr, wie dieser überwiegend Parfums aus den Regalen nahm, dabei offenbar die Sicherungen entfernte und die Artikel anschließend in seine Einkaufstasche steckte. Der Detektiv alarmierte die Polizei, während ein Sicherheitsmitarbeiter den Mann noch im Geschäft ansprach. Der polizeibekannte rumänische Staatsbürger, der nach den bisherigen Ermittlungen bereits am Dienstag (30.04.2019) im gleichen Kaufhaus und am vorhergehenden Freitag (26.04.2019) in einem anderen Ladengeschäft an der Königsstraße einen Ladendiebstahl begangen hatte, wurde im Laufe des Sonntags (05.05.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

