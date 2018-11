POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Straftaten

1. Einbrecher im Hochtaunus aktiv, Hochtaunus-Kreis, 10.11.2018 bis 13.11.2018,

(sw)Insgesamt vier Einbrüche oder Einbruchsversuche sind der Polizei im Hochtaunus-Kreis gemeldet worden. Am gestrigen Dienstag, zwischen 17:45 Uhr und 18:50 Uhr, begaben sich die Täter zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Mittlerer Reisberg in Dornholzhausen, beschädigten die Bewegungsmelder an der Terrassentür und hebelten diese auf. Das Haus wurde von den Tätern komplett durchwühlt und Diebesgut, u.a. Schmuck und Armbanduhren, im geschätzten Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die hinzugezogene Polizei führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Ebenfalls am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 07:30 bis 15:30 Uhr, versuchten die Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Zollstock in Seulberg einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Garten des Anwesens, nachdem sie das Garagentor aufgehebelt hatten und versuchten von dort aus, die Terrassentür auf der Rückseite des Anwesens, ebenfalls durch Aufhebeln, zu öffnen. Die Täter scheiterten an der Terrassentür, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro blieb.

Erst gestern wurden der Polizei zwei weitere Einbruchsversuche vom vergangenen Wochenende bekannt: In der Beethovenstraße in Anspach erkletterten die Einbrecher in der Zeit vom 10.11.18, 17:00 Uhr, bis zum 11.11.18, 15:00 Uhr, den Balkon eines Einfamilienhauses, entfernten den dortigen Bewegungsmelder und scheiterten letztlich an der Balkontür, die dem Hebeln standhielt. Auch der Versuch, die Garagentür gewaltsam zu öffnen, misslang. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Glimpflich davon kamen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mauerfeldstraße in Weißkirchen, denn in Abwesenheit der Hausbewohner war das Küchenfenster gekippt, was die Einbrecher ausnutzten und dieses Fenster dann problemlos aufhebelten. Dieses Beispiel zeigt, dass man niemals bei Verlassen des Hauses ein Fenster offen oder auch nur gekippt lassen sollte. Machen Sie es Einbrechern, die solche Gegebenheiten bevorzugen, nicht zu einfach! Vermutlich nur, weil sie gestört wurden, betraten die Täter die Wohnung nicht, sodass es bei einem Sachschaden am Fenster in Höhe von etwa 500 Euro blieb. Sollten Sie Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden Sie sich bitte bei ihrer örtlich zuständigen oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.

2. Brandstiftung an PKW, Steinbach, Bahnstraße, 14.11.2018, 01:30 Uhr,

(sw)Am heutigen Mittwoch, um 01:30 Uhr, brannte ein Smart vor der in der Bahnstraße befindlichen Apotheke. Eine Anwohnerin bemerkte den Feuerschein und wählte daraufhin den Notruf. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Fahrzeug war aber durch die Flammen komplett zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 0 entgegen.

3. Graffiti-Schmierereien an Schulgebäude, Kronberg, Le-Lavandou-Straße, 12.11.2018, 18:30 Uhr, bis 13.11.2018, 07:30 Uhr,

(sw)Zu Farbschmierereien durch Graffiti kam es im Zeitraum der frühen Abendstunden des 12.11.18 und dem Morgen des 13.11.18 an der Fassade der Montessori-Schule in Kronberg am Taunus. Die Täter besprühten diese mit goldener Farbe. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 0 entgegen.

4. Während des Einkaufs Auto demoliert - Zeugen gesucht! Usingen, Weilburger Straße 34, REWE-Parkplatz, 12.11.2018, 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr,

(sw)Einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter an einem schwarzen Mercedes C 180, der am 12.11.18 in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Weilburger Straße in Usingen geparkt war. Nach Beendigung der Einkäufe musste der Besitzer des Mercedes feststellen, dass die Fahrerseite zerkratzt und die Motorhaube eingedellt war. Aufgrund der gesicherten Spuren ist ein Unfall als Schadensursache auszuschließen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 0 zu melden.

Verkehrsunfälle

1. Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall mit Leichtverletzten, Usingen, Kreuzungsbereich B 275 / L 3063, 13.11.2018, 15:45,

(sw)12.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer. Das ist die Bilanz eines Unfalles im Kreuzungsbereich B 275 und L 3063 bei Usingen. Aus noch ungeklärter Ursache übersah eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Weilrod beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 52-Jährigen aus Runkel. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein anliegendes Krankenhaus verbracht.

2. Flüchtiger LKW nach Unfall mit Leichtverletzten, Bad Homburg, Urseler Straße Höhe Feldbergstraße, 13.11.2018, 10:22 Uhr,

(sw)Ein plötzlicher und unangekündigter Spurwechsel eines LKW in der Urseler Straße in Bad Homburg, vor einer Baustelle, zwang eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Kirdorf zu einem starken Bremsvorgang, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu vermeiden. In Folge dessen fuhr ein 80-jähriger Bad Homburger, trotz ebenfalls eingeleiteter Bremsung, mit seinem PKW auf den PKW der 25-Jährigen auf, wobei diese leichte Verletzungen davon trug. Der für den Unfall ursächliche weiße LKW mit schwarzem Schriftzug entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Niederstedter Weg. Zeugen, die weitere Hinweise zum LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 0 in Verbindung zu setzen.

3. Aus der Kurve gegen Zaun und Baum mit anschließender Flucht, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, 13.11.2018, 06:32 Uhr,

(sw)Vermutlich beim Einbiegen in die Straße Im Heimgarten und aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, kam das unfallverursachende Fahrzeug im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun und einem Baum in der Frankfurter Landstraße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Anwohner konnten den Unfall hören, jedoch ist der Unfallverursacher noch nicht ermittelt. Hinweise, die zum Unfallverursacher führen, können der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 0 mitgeteilt werden.

