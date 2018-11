POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Straftaten

1. Erneut Anrufe durch "Falsche Polizeibeamte", Bad Homburg, 12.11.2018, 22:30 Uhr - 23:50 Uhr,

(Ba)Auch am gestrigen Montagabend trieben Trickbetrüger wieder im Stadtgebiet von Bad Homburg als sogenannte "Falsche Polizeibeamte" ihr Unwesen. Gleich fünf ältere Männer und Frauen wurden von den Tätern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, zwischen 22:30 Uhr und 23:50 Uhr angerufen. Hierbei versuchten die Anrufer, durch Vorspiegeln einer Lügengeschichte die Angerufenen dazu zu bewegen, Bargeld und Wertgegenstände an die Betrüger auszuhändigen. In den festgestellten Fällen wurden die Angerufenen jedoch misstrauisch und beendeten die Gespräche. Richtig so! Denn einfach aufzulegen ist die beste Maßnahme, um solche Betrüger loszuwerden. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Benutzen Sie dabei allerdings niemals die Rückruftaste, denn auch für diesen Fall gibt es technische Vorrichtungen und Sie landen wieder bei den Betrügern. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Terrassentür mit Spaten eingeschlagen, Oberursel-Stierstadt, Taunusstraße, 12.11.2018, 16:30 Uhr - 20:10 Uhr,

(Ba)Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Taunusstraße nutzten am gestrigen Abend unbekannte Täter in Stierstadt aus. Nachdem der Versuch, die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln misslungen war, wurde kurzerhand mit einem Spaten die Glasscheibe der Tür eingeschlagen und so die Wohnung betreten und durchwühlt. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit ist der vorliegende Fall das beste Beispiel dafür, dass man es potentiellen Einbrechern nicht zu leicht machen sollte. Achten Sie daher besonders jetzt in ihrem Garten auf Gegenstände und Werkzeuge, die Einbrecher dazu nutzen könnten, in ihr Haus einzubrechen. Neben dem entstandenen Sachschaden von ca. 2.000 Euro haben die Bewohner des Hauses in der Taunusstraße das Fehlen von Schmuck und Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe zu beklagen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Oberursel (Tel. 06171-6240-0) in Verbindung zu setzen.

3. Fahrrad auf Schulhof geklaut, Oberursel-Stierstadt, IGS Stierstadt, Kiesweg, 12.11.2018, 08:20 Uhr-13:25 Uhr,

(Ba)Nachdem der 14-jährige Jugendliche sein Fahrrad an der Schule abgestellt und mit einem Schloss gesichert hatte, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Schülers aus, um das Spiralschloss auf unbekannte Art zu durchtrennen und das Fahrrad zu stehlen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke Wheeler, Modell Protron im Wert von rund 800 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Oberursel unter (06171)-6240-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

1. Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Oberursel, Dornbachstraße, 12.11.2018, 07:56 Uhr,

(sw)Am Morgen des 12.11.2018 fuhr ein 11-jähriges Mädchen in der Dornbachstraße in Oberursel mit einem Mountainbike gegen einen an einer roten Ampel wartenden PKW und trug dabei leichte Verletzungen davon. Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Ursache des Unfalles in einer defekten Bremse des Mountainbikes. Für die weitere ärztliche Behandlung wurde das Mädchen in eine Bad Homburger Klinik verbracht. Durch den Aufprall ist ein Sachschaden von geschätzten 1.250 Euro entstanden. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Fußgänger angefahren und verletzt, Bad Homburg, Louisenstraße/Ferdinandstraße, 12.11.2018, 19:30 Uhr,

(sw)Im Kreuzungsbereich Louisenstraße / Ferdinandstraße in Bad Homburg übersah am frühen Abend des 12.11.2018 eine 69-jährige Bad Homburgerin einen 72-jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg nutzen wollte. Es kam zum Unfall, durch den der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wurde in eine ortsansässige Klinik für weitere Untersuchungen verbracht. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalles eingeleitet.

3. Unfall im Kreuzungsbereich Kreuzungsbereich B 275 und L 3063 12.11.2018, 08:32 Uhr,

(sw)Noch zu ermitteln ist die Ursache eines Unfalles zwischen zwei PKW-Fahrern im Kreuzungsbereich B 275 und L 3063. Da die Unfallbeteiligten der Polizei gegenüber unterschiedliche Angaben machten, werden weitere Ermittlungen durch die Usinger Polizei folgen. Fest steht lediglich, dass eine 30-jährige Butzbacherin mit ihrem PKW auf der B 275 von Usingen kommend in Richtung Merzhausen unterwegs war, während eine 57-jährige Frau aus Weilrod die L 3063 von Wilhelmsdorf kommend in Richtung Usingen befuhr. Die beiden Fahrzeuge der Unfallbeteiligten stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall verletzte sich die aus Butzbach stammende Autofahrerin leicht; weiterhin entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 5.500 Euro.

4. Unfall durch alkoholisierten LKW-Fahrer, Oberursel, Zimmersmühlenweg, 12.11.2018, 11:04,

(sw)Beim Versuch, mit seinem LKW in eine Grundstückseinfahrt zu fahren, schätzte der 54-jährige LKW-Fahrer den Abstand zu einem am Straßenrand geparkten PKW falsch ein und touchierte mit dem ausscherenden Heck den PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Bei der Unfallaufnahme pustete der LKW-Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,55 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Mann von der Polizei Oberursel wieder entlassen.

5. Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert bei der Polizei vorgefahren, Polizeistation Königstein, 12.11.2018, 16:35 Uhr,

(sw)Offenbar nicht ganz ernst nahm ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger die polizeiliche Vorladung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zwar erschien er zum vereinbarten Termin, fuhr jedoch höchstpersönlich mit seinem PKW bei der Polizei vor, was den Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation nicht verborgen blieb. Dies war jedoch nicht der einzige Fehler, der dem Mann an diesem Nachmittag unterlief. Denn neben dem Fakt, dass er ohne Führerschein bei der Polizei vorfuhr, stand der Mann auch noch deutlich unter Alkoholeinfluss. Nachdem die Beamten den richtigen "Riecher" gehabt hatten, ergab ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von 0,68 Promille. Die Folgen hieraus: Ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Einleitung eines Verfahrens wegen Alkohol am Steuer sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der 45-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen und trat den Heimweg diesmal nur als Beifahrer an.

