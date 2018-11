POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 09.11.2018, 13:00 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 08:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Bad Homburg, Philosophenweg 10 Zw. Freitag, 09.11.2018, 17:30 Uhr und Samstag, 10.11.2018, 15:00 Uhr

Innerhalb der o.g. Tatzeit stieß der Unfallverursacher gegen den linken hinteren Kotflügel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Skoda. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. An dem Skoda der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Straftaten Keine nennenswerten Straftaten im Tatzeitraum

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht Steinbach, Berliner Straße Freitag, 09.11.2018, 13:00 - 17:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den in einer Stichstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Passat eines 22-jährigen Steinbachers und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 2000.-EUR. Täterhinweise erbittet die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer: 06171-62400.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Personenschaden Samstag, 10.11.2018, 13:35 Uhr Königstein, Sodener Straße

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Oberursel fuhr am Samstagmittag auf einen in der Sodener Straße, an der dortigen Ampel wartenden, Pkw eines 48-jährigen Glashütteners auf. Der 20-jährige habe sich wohl zu kurzfristig und mit zu hoher Geschwindigkeit entschlossen, nach der Ausfahrt des Kreisels, nach links in den Mammolshainer Weg abzubiegen - dort stand der Pkw des Glashütteners an der roten Ampel. Er wurde hinten rechts getroffen. Durch den Aufprall erlitt die 46-jährige Beifahrerin im vorderen Pkw leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

Straftaten:

Wohnungseinbruchdiebstahl Samstag, 10.11.2018 zwischen 19:45 Uhr u. 21.40 Uhr Kronberg, Höhenstraße

Bisher unbekannter Täter hebelte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße in Kronberg auf, drang in das Objekt ein, zerstörte sämtliche Lichtquellen und entwendete ein Notebook. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle Verkehrsunfall-Flucht

Am 10.11.2018 um ca. 20:00 Uhr kam es in der Schmittener Straße "Am Eichwaldsfeld" zur Kollision der jeweils linken Außenspiegel zwischen zwei Pkws. Hierbei entstand am Fiat Punto eines 37jährigen ca. 150,-EUR Sachschaden. Da die andere Unfallbeteiligte, eine 69jährige Schmittenerin mit ihrem Fiat Panda, weitergefahren war, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, wird nun wegen des Vorwurfs einer Verkehrsunfallflucht gegen die Dame ermittelt.

Straftaten

häusliche Gewalt

Der Einsatz einer Streife der Polizeistation Usingen war anlässlich einer körperlichen Auseinandersetzung eines jungen Ehepaares in einer Asylunterkunft in Schmitten-Oberreifenberg nötig geworden. Der 19jährige Ehemann steht im Verdacht, seine 25jährige Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, wohingegen sie ihn mit einem Besenstiel gehauen haben soll. Da die emotionale Stimmung nach der Anzeigenaufnahme immer noch so aufgebracht war, dass eine erneute Eskalation wahrscheinlich erschien, wurde der Mann polizeilich aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Sachbeschädigung

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden zwei Jugendliche aus Neu-Anspach (17 und 15 Jahre alt) dabei beobachtet, wie sie am 08.11.2018 kurz vor Mitternacht in der Neu-Anspacher Bahnhofstraße gegen die Außenspiegel von geparkten Pkws getreten hatten. Die beiden Jugendlichen konnten in der Folge von den alarmierten Beamten der Polizeistation Usingen nach kurzer Ermittlung an den jeweiligen Wohnanschriften angetroffen werden. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden die beiden in der Obhut der Eltern belassen.

Kennzeichendiebstahl

Beide Kennzeichen "HM-M 630" eines in der Camberger Straße in Weilrod abgestellten VW Golf wurden in der Nacht 09.11.2018; 22:00h bis zum 10.11.2018, 13:00h durch noch unbekannte Täter entwendet. Mögliche Zeugen dieses Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen (Tel.: 06081 - 920 8 0) in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Am Samstag, den 10.11.2018 um 17:37 Uhr traten zwei Männer die Haustür eines MFH im Usinger Weg ein. Im Gebäude konnten sie mit einem steckenden Wohnungsschlüssel dann die Wohnung einer Frau betreten und trafen dort auf die Bewohnerin. Augenscheinlich waren die beiden Männer nach eigenen Angaben gegenüber der Frau auf der Suche nach einem anderen Mann, flüchteten dann jedoch bei Kontakt zu der Bewohnerin. Eine sogleich eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern: 1.) schlanke Figur, Alter ca. 30-40 Jahre, kurze braune Haare, bekleidet mit rotem Pulli und blauer Jeans 2.) schlank, Alter ca. 30-40 Jahre, Schnurrbart, bekleidet mit grauer Jacke Mögliche Zeugen zu dem Vorfalll werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen (Tel.: 06081 - 92080) in Verbindung zu setzen.

