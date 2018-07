POL-MR: Geschwindigkeitskontrollen, mit 99 km/h durch die Stadt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Geschwindigkeitskontrollen

Stadtallendorf: Am späten Samstagabend, 30. Juni führte die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt Geschwindigkeitskontrollen in der Niederkleiner Straße und Waldstraße durch. Insgesamt wurden 120 Fahrzeuge gemessen.15 davon waren zu schnell unterwegs und wurden entsprechend verwarnt oder mit einem Bußgeld belegt. Den negativen Höhepunkt setzte allerdings ein Autofahrer in der Niederkleiner Straße, der mit sage und schreibe 99 km/h geblitzt wurde. Den Mann erwarten ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Weitere Messungen der Polizei werden folgen.

