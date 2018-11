POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Kind wurde seines Handys beraubt, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring 09.11.2018, 16:15 Uhr

(sw)Am Nachmittag des vergangenen Freitags wurde ein 10-jähriger Junge Opfer eines Raubes. Als der Junge zu Fuß mit seinem Fahrrad von der Überführung Hessenring in Richtung Meiereiberg lief, wurde er plötzlich durch mindestens einen Täter von hinten an seinem Rucksack gepackt und festgehalten. Aus dem Rucksack heraus wurde sein Handy entnommen. Einer der Täter konnte durch den Jungen als männlich, ca. 16 Jahre alt, dünn, mit Oberlippenbart, braunen Augen und schwarzen Augenbrauen beschrieben werden. Er war bekleidet mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Hose und blauen Schuhen der Marke "Adidas". Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

2. Jugendlicher überfallen, Bad Homburg-Kirdorf, Stedter Weg 10.11.2018, gg. 00:45 Uhr

(Ba)Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstagmorgen in Kirdorf Opfer eines Straßenraubes geworden. Der Geschädigte fragte gegen 00.45 Uhr einen anderen Jugendlichen nach dem Weg zu einer Bushaltestelle, woraufhin ihn sein Gegenüber mit Tritten und Schlägen traktierte, nachdem sie ein Stück gelaufen waren. Damit nicht genug, raubte der Schläger das Handy des 16-Jährigen, mit dem er zu Fuß die Flucht ergriff. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte später die Personalien eines 17-Jährigen feststellen, der möglicherweise mit der Tat zu tun haben könnte. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an.

3. Randalierer unterwegs, Oberursel, Hohemarkkstraße sowie Oberursel-Oberstedten, Zeisigweg 09.11.2018, 19:00 Uhr - 10.11.2018, 10:30 Uhr

(Ba)Zu zwei gleichgelagerten Taten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Oberursel-Kernstadt und in Oberursel-Oberstedten. In beiden Fällen hatten die Fahrzeugführer ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß über Nacht abgestellt. Der oder die unbekannte(n) Täter beschädigte(n) die Fahrzeuge in beiden Fällen so, dass der jeweils rechte Außenspiegel abgetreten wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450,-. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Oberursel unter der Rufnummer 06171-62400 zu melden.

4. Unbekannte Flüssigkeit im Tank, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Hanauer Straße, 11.11.2018, 11:00 Uhr-18:30 Uhr

(Ba)Eine leidvolle Erfahrung musste eine 22-jährige Anwohnerin aus dem Bereich Hanauer Straße in Burgholzhausen am Sonntagabend machen. Unbekannte Täter hatten zuvor tagsüber den Tankdeckel des Pkw der Anwohnerin aufgebrochen und eine unbekannte Flüssigkeit in den Kraftstofftank eingefüllt. Nachdem die Anwohnerin und Fahrzeugführerin am Abend mit dem Pkw losgefahren war, ging der Motor nach kurzer Zeit wieder aus und ließ sich nicht erneut starten. Durch den Aufbruch und die schädigende Flüssigkeit entstand Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Da derzeit keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang zu melden. Diese werden durch die Polizei Bad Homburg unter 06172-1200 entgegengenommen.

5. Einbrüche in Bad Homburg und Friedrichsdorf, 10.11.2018 bis 11.11.2018,

(sw)Im Laufe des Wochenendes kam es zu mehreren Einbrüchen im Bereich von Bad Homburg und Friedrichsdorf. Auf bisher nicht bekannte Art und Weise gelangten am Sonntag, 11.11.18, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Obere Römerhofstraße in Friedrichsdorf-Seulberg. Durch die Bewohnerin des Hauses konnte fehlender Schmuck im Wert von schätzungsweise 3.400 Euro festgestellt werden. Ebenfalls in Friedrichsdorf-Seulberg, im Merowingerweg, waren Einbrecher am 11.11.18, zwischen 13:30 Uhr und 22:10 Uhr, erfolgreich und verschafften sich durch Aufhebeln Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Abgesehen hatten sie es auf insgesamt 300,- Euro Bargeld, die sie dort vorfinden konnten. Rabiater gingen Einbrecher in der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg vor. Bei einem dortigen Lokal wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Schaufensterscheibe durch einen Steinwurf beschädigt und daraufhin mehrere Weinflaschen aus der Auslage entnommen. Weitere Weinflaschen wurden durch den Steinwurf zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro beziffert, während der Wert des entwendeten Weines ca. 250 Euro beträgt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

6. Einbrüche in Oberursel,

(sw)Zu insgesamt drei weiteren Einbrüchen kam es vergangenes Wochenende in Oberursel. In der Dornbachstraße gelangte man in der Zeit vom 10.11.18, 13:00 Uhr, bis 11.11.18, 01:30 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Durch die Bewohner konnte das Fehlen von diversem Schmuck, Bekleidung und Handtaschen im geschätzten Gesamtwert von etwa 2.400 Euro festgestellt werden. Durch eine aufgehebelte Terrassentür im George-C.-Marshall-Ring gelangten Einbrecher zwischen 14:00 Uhr und 19:45 Uhr, am 10.11.2018, in ein Reihenhaus und durchwühlten die gesamte Wohnung. Aufgrund des vom Bewohner vorgefundenen Zustandes der Wohnung war es nicht möglich, der Polizei bei der Tatortaufnahme Angaben zum Diebesgut zu machen. Vergleichsweise glimpflich kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Usinger Straße in Oberursel-Oberstedten davon. Nachdem der Mann des Hauses dieses am 10.11.18 um 05:30 Uhr verließ, begaben sich die Täter zur lediglich zugezogenen Hauseingangstür und hebelten diese auf. Da sich die Ehefrau aber noch im Haus befand und die Täter dies bemerkten, flüchteten sie unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

7. Einbrüche in Königstein und Glashütten,

(sw)Durch Hochdrücken und Beschädigen eines Garagentores in der Butznickelstraße in Glashütten-Schloßborn erlangten Täter in der Nacht vom 10.11.18 auf den 11.11.18, Zugriff auf diverse Gegenstände. Die Einbrecher entwendeten ein Herrenfahrrad, vier Reifen und weiteres Werkzeug. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 Euro, der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 500 Euro. Ein lediglich gekipptes Fenster eines Einfamilienhauses in der Parkstraße in Königstein nutzte ein Einbrecher als Gelegenheit, dieses nach Erklettern des Daches gewaltsam zu öffnen und die Wohnung zu durchsuchen. Über entwendetes Gut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nichts gesagt werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

8. Sachbeschädigung an Pkw, Bad Homburg, Kurhausgarage, 10.11.2018, 14:10 Uhr - 14:45 Uhr

(Ba)Zu einer gemeinen Sachbeschädigung kam es am Samstagnachmittag in der Kurhausgarage im Schwedenpfad. Eine 54-Jährige hatte ihren Jaguar vorrübergehend dort abgestellt. Als sie nach einer guten halben Stunde wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die gesamte rechte Außenseite des Pkw von hinten bis vorne zerkratzt worden war. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

9. Sachbeschädigung durch Graffiti, Bad Homburg, Bahnhofsplatz, 11.11.2018, 02:48 Uhr

(Ba)Ein 46-jähriger Zeuge konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen unbekannten Täter dabei beobachten, wie dieser im Bereich des 24-Stunden-Eingangs am Bahnhof mittels Farbstift die Wand beschmierte. Der Täter wurde als ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Mütze mit weißem Zeichen, einer schwarzen Jacke, zerrissenen Jeans und schwarz/weißen Turnschuhen beschrieben. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

10. Pkw aufgebrochen, Kronberg-Oberhöchststadt, Steinbacher Straße, 10.11.2018, 15:00 Uhr - 11.11.2018, 10:00 Uhr

(Ba) Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursachten unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag in der Steinbacher Straße. Hier schlugen sie die Beifahrerscheibe des dort geparkten Pkw eines 39-jährigen Anwohners ein und durchwühlten den Innenraum, ohne jedoch etwas zu entnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Königstein unter 06174-92660 entgegen.

11. Randalierer auf Vereinsgelände, Usingen, Friedhofsweg (Gebäude des ansässigen Carneval Vereins) 10.11.2018-11.11.2018

(Ba) Sachschaden in Höhe von ca. 800-1.000 Euro entstand am Wochenende von Samstag auf Sonntag am Gebäude des Carneval Vereins Usingen. Unbekannte Täter beschädigten sowohl durch Farbschmierereien, als auch durch Eindrücken und Zerkratzen eines Rollladens das Gebäude an gleich drei unterschiedlichen Stellen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Usingen (Tel. 06081-9208-140) in Verbindung zu setzen.

12. Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol, Oberursel-Bommersheim, Lange Straße, 10.11.2018, 17:11 Uhr

(Ba)Ein unter Alkoholeinfluss stehender Verkehrsteilnehmer verursachte nach aktuellen Erkenntnissen am Samstagabend bei einem Einparkversuch mit seinem Pkw Sachschaden an einem weiteren Auto sowie an einem Holzzaun. Der 64-Jährige, der im Bereich Lange Straße rückwärts einparken wollte, beschädigte hierbei mit dem Heck seines Wagens einen parkenden Pkw und schob diesen gegen den Zaun. Bei weiteren Fahrmanövern stieß auch er noch mit dem Heck gegen den bereits beschädigten Zaun. Hierbei entstand an beiden Pkw sowie dem Holzzaun ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.800 Euro. Ein am Einsatzort durchgeführt Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

