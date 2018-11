POL-KA: (KA) Bundesautobahn 5 Gemarkung Bruchsal - Mit 208 km/h bei erlaubten 120 km/h

Karlsruhe (ots) - Eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesautobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und der Tank- und Rastanlage Bruchsal am Morgen des vergangenen Sonntags brachte folgende Beanstandungen. Von den, in der Zeit von 08:45 Uhr - 12:35 Uhr, 7678 gemessenen Fahrzeugen überschritten mit 1287 rund 17 Prozent die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Vor dem Erreichen der Messstelle werden vom Autobahnkreuz Walldorf kommend insgesamt sieben Schilderpaare mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h passiert. 1015 Fahrzeugführer/-innen müssen mit einer Verwarnung bis 25 Euro rechnen. 272 weitere haben einen Punkt in Flensburg gesammelt und müssen mindestens 70 Euro Bußgeld bezahlen. Die schnellsten 32 müssen in Zukunft mindestens einen Monat auf ihr Fahrzeug verzichten und Buße in Höhe von 160 Euro tun. Den absoluten Spitzenreiter mit gefahrenen 208 km/h erwarten 2 Punkte in Flensburg, die er mit 600 Euro bezahlt und er muss drei Monate autoabstinente Zeit überbrücken.

