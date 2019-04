Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger jubelt Senior minderwertige Jacken unter

Menden (ots)

Dienstag, zwischen 12 und 12.30 Uhr, wurde ein 79-jähriger Senior Opfer eines Betrügers. In der Innenstadt sprach ihn ein unbekannter Täter aus einem PKW heraus aus an. Er gab sich als ehemaliger Arbeitskollege aus und bot dem Mendener zwei Lederjacken und eine Armbanduhr zum Kauf an. Hierbei ging der Betrüger überzeugend und aufdringlich vor. Schließlich kaufte er ihm die angebotene, jedoch deutliche minderwertige Ware ab. Dem Senior entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Der Täter verschwand unmittelbar nach dem Kauf in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 170 cm groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, gebrochenes Deutsch mit Akzent, auffallend vorstehende Zähne.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Menden (9099-0) entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

