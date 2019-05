Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (06.05.2019) in der Bahnhofstraße einen 60 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 31 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben. Der Mann nahm gegen 13.20 Uhr in der Öffentlichkeit und offenbar bewusst in Gegenwart der 31-Jährigen unsittliche Handlungen an sich vor. Diese sprach ihn lautstark an, woraufhin der 60-Jährige aufhörte zu onanieren. Ein zufällig in seiner Freizeit anwesender Polizeibeamter ist auf die Situation aufmerksam geworden und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann wieder entlassen.

