Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 27-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Die Vredener befuhr am Donnerstag um 16.30 Uhr die Ringstraße in Richtung B 70. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Ringstraße und wollte nach links in die Otto-Hahn-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Vredenerin, wobei sich die 27-Jährige schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 11.000 Euro.

