Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Strohballen in Brand

Esterwegen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten gestern am frühen Morgen auf einem abgeernteten Getreidefeld rund 88 Stroh-Quaderballen in Brand. Neben den Ballen wurde auch das Feld in einer Größe von 50X30 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Die insgesamt 38 Kräfte der Feuerwehren aus Esterwegen und Hilkenbrook löschten das Feld ab und verhinderten eine weitere Ausdehnung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell