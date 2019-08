Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - In die Leitplanken geraten

Leichte Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstag bei einem Unfall nahe Gerstetten.

Kurz nach 20 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Citroen in Richtung Gussenstadt. Unterwegs kam sie zunächst auf die Gegenspur. Als die nach rechts lenkte verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Der schleuderte in die Leitplanke und weiter die Straße entlang. Durch den Aufprall wurde die junge Fahrerin leicht verletzt. Den Schaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Autofahren ist auch Erfahrungssache. Um aber in kritischen Situationen sein Fahrzeug zu beherrschen, reicht Erfahrung oft nicht aus. Deshalb empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining. Ein solches Sicherheitstraining ist die Gelegenheit, sich und sein Fahrzeug im Grenzbereich kennen zu lernen, der Situation angemessenes Verhalten zu üben und Erfahrung zu gewinnen. "Egal, ob Auto oder Zweirad! Wer Gefahrensituationen rechtzeitig erkennt und sein Fahrzeug sicher beherrscht, kann wesentlich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden", sagt die Polizei. Gerade jungen Fahrern bieten die Landratsämter deshalb Zuschüsse zu solchen Fahrsicherheitstrainings. "Die lohnen sich auf jeden Fall", ist sich die Polizei sicher. Mehr Infos auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

