Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dieb schleicht ins Haus

Schlafende hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Heidenheim bestohlen.

Ulm (ots)

In den Morgenstunden muss es dem Dieb gelungen sein, in das Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße zu gelangen. Das fiel ihm wohl auch deshalb leicht, weil die Haustür nicht verriegelt war. Auch die Türen zu den Wohnungen waren nicht verriegelt. Der Dieb schlich sich durch mehrere Zimmer, obwohl dort die Bewohner schliefen. Er ergatterte deren Geld und Girokarten, Ausweise und einen Computer. Die Polizei in Heidenheim ermittelt jetzt, um dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Die Ermittler empfehlen, Haus- und Wohnungstüren immer zu verriegeln und nicht nur ins Schloss zu ziehen. Mehr Tipps zum Schutz gegen Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

+++++++++ 1632083

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell