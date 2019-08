Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Skoda beschädigt und geflüchtet

Am Mittwochmittag prallte ein Unbekannter in der Ulmer Innenstadt gegen ein geparktes Auto.

Laut Erkenntnissen der Polizei sei der Skoda zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr in der Schillerstraße gestanden. Ein Unbekannter fuhr gegen den Kotflügel vorne links, sodass er eingedrückt wurde. Anschließend sei er weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Skoda auf 1.000 Euro. Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

