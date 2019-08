Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Anliefern auffällig verhalten

Nicht verheimlichen konnte am Donnerstag ein Fahrer in Geislingen seinen mutmaßlichen Drogenkonsum.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr fiel einem Zeugen der 35-Jährige in der Eberhardstraße auf. Dort sei er zu schnell gefahren und habe sich beim Abladen auffällig verhalten. Das sagte der Mann der Polizei. Die kam und überprüfte den Fahrer. Schnell hatten die Polizisten den Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht, wonach der Fahrer mutmaßlich Amphetamin konsumiert hatte. Ein genaues Ergebnis soll nun eine Blutprobe liefern, die der Mann in einem Krankenhaus abgeben musste. Der ausländische Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren. Zudem musste er zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

