Auch am Donnerstag kümmerte sich ein Unbekannter nach einem Unfall in Ulm nicht um den Schaden.

Zwischen 18 und 20 Uhr stand im Fischerviertel ein Nissan. Der war sowohl in der Fischergasse als auch in der Schelergasse geparkt. Der Unbekannte fuhr dem Nissan in das Heck und entfernte sich. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden am Nissan auf 1.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

