Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gewässerverunreinigung durch ausgelaufenes Planzen-, Insektenschutzmittelgemisch

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montag, den 19.09.2019 gegen 20:15 Uhr, kam es in Dannstadt-Schauernheim im Bereich zwischen dem Viehbachweg, und der Angelstraße zu einem Vorfall, bei welchem ein landwirtschaftlicher Spritzanhänger zur Ausbringung eines Pflanzen-, sowie Insektenschutzmittelgemischs umkippte. Hierdurch liefen Teile des 2000 Liter fassenden Behältnisses in das Erdreich und den angrenzenden Riedgraben. Nach Angaben der Feuerwehr bestand, auf Grund der Zusammensetzung, keine Möglichkeit des Übergangs der Schadstoffe in die Luft, sodass es zu keiner Gefährdung für Anwohner kam. Das betroffene Gewässer im Riedgraben wurde im Bereich der Ludwigshafener Straße durch die Feuerwehr angestaut und wird weiterhin, durch den Zulauf von Frischwasser verdünnt, sodass dieses auch im weiteren Wasserlauf keine Gefahr für die Umwelt darstellt. In Absprache trafen die Vertreter der unteren Wasserbehörde, der SGD Süd, der Feuerwehren mehrerer Gemeinden, sowie der Polizei, die Entscheidungen für entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Gegen den Fahrer des Zugfahrzeugs wird ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

