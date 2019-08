Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geparkten PKW gerammt

Ludwigshafen (ots)

Ein 18-Jähriger verursachte am Sonntag (18.08.2019) einen Sachschaden in Höhe von 23 000 Euro, nachdem er mit einem parkenden PKW kollidierte. Der junge Fahrer war gegen 18.50 Uhr mit einem Mercedes in der Richard-Dehmel-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er mit einem auf der rechten Seite geparkten PKW zusammenstieß. Durch die Kollision waren sowohl der Mercedes als auch der geparkte Opel nicht mehr fahrbereit. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der junge Fahrer zu schnell unterwegs gewesen war und somit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der 18-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

